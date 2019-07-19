سوبر كورة
Ads
الجمعة، 19 يوليه 2019 09:12 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. رئيس حى المنتزة بالإسكندرية يقود حملة لمواجهة ظاهرة البناء المخالف

الجمعة، 19 يوليه 2019 07:56 م
صور.. رئيس حى المنتزة بالإسكندرية يقود حملة لمواجهة ظاهرة البناء المخالف جانب من الحملة
الإسكندرية - جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قاد حمدى عبد العليم شامه، رئيس حى المنتزه أول، حملة للتصدى لظاهرة البناء المخالف وإيقاف الأعمال، يرافقة مديرإدارة أشغال الطريق والإعلانات، ورئيس وحدة الإزالة والتدخل السريع، ومسئولى وحدة التدخل السريع بالمحافظة، ووحدة الإزالة بالحى، حيث قامت اليوم الجمعة وحدة الإزالة والتدخل السريع بالحي بأيقاف الأعمال والتحفظ على كمية من حديد التسليح، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالف.
 
كما تم حل شدتين بدون ترخيص في عزبة زقزوق، والتحفظ على كل الخشب المستخدم في البناء، ولفات من الحديد المسلح، وأكد رئيس الحى على استمرار الحملات بنطاق حى المنتزه أول لمواجهة ظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها حرصًا على أرواح المواطنين .
 
 
 

حى المنتزة

الاسكندرية

البناء المخالف

شرق الاسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ليوناردو دى كابريو ينشر مشهدا من فيلمه Once Upon a Time In Hollywood

ليوناردو دى كابريو ينشر مشهدا من فيلمه Once Upon a Time In Hollywood

الحكومة تنتهى من صرف رواتب 6 ملايين موظف بالعلاوات والزيادات الجديدة

الحكومة تنتهى من صرف رواتب 6 ملايين موظف بالعلاوات والزيادات الجديدة

السنغال ضد الجزائر.. الفرنسى ريبيرى يلفت الأنظار فى الأهرامات "فيديو"

السنغال ضد الجزائر.. الفرنسى ريبيرى يلفت الأنظار فى الأهرامات "فيديو"

سامبدوريا الايطالي يغري تريزيجيه بـ 37 مليون جنيه سنويا

سامبدوريا الايطالي يغري تريزيجيه بـ 37 مليون جنيه سنويا

تفاصيل ضبط عصابة لبيع الأطفال حديثى الولادة بالإسكندرية الطفل بـ 60 ألف جنيه

تفاصيل ضبط عصابة لبيع الأطفال حديثى الولادة بالإسكندرية الطفل بـ 60 ألف جنيه

اليوم .. عرض الموسم الجديد من مسلسل La Casa De Papel

اليوم .. عرض الموسم الجديد من مسلسل La Casa De Papel

بطل دورى الأبطال أم "البريميرليج".. من يفوز بكأس الأمم الأفريقية؟.. ساديو مانى vs رياض محرز.. أحلام النجمة الأولى لأسد التيرانجا والثانية لمحارب الصحراء.. موقعة استاد القاهرة تكشف ملامح "الكرة الذهبية"

بطل دورى الأبطال أم "البريميرليج".. من يفوز بكأس الأمم الأفريقية؟.. ساديو مانى vs رياض محرز.. أحلام النجمة الأولى لأسد التيرانجا والثانية لمحارب الصحراء.. موقعة استاد القاهرة تكشف ملامح "الكرة الذهبية"

السنغال ضد الجزائر.. 75 مليون جنيه مكافأة بطل امم افريقيا 2019

السنغال ضد الجزائر.. 75 مليون جنيه مكافأة بطل امم افريقيا 2019

شاهد فى دقيقة.. مواعيد إغلاق الميركاتو الصيفى فى دوريات أوروبا

شاهد فى دقيقة.. مواعيد إغلاق الميركاتو الصيفى فى دوريات أوروبا

اتحاد الكرة: قمة الأهلى والزمالك ببرج العرب ولا نية لنقلها لاستاد القاهرة

اتحاد الكرة: قمة الأهلى والزمالك ببرج العرب ولا نية لنقلها لاستاد القاهرة

"التتويج".. صحف الجزائر تنتظر اللقب الثانى ضد السنغال

"التتويج".. صحف الجزائر تنتظر اللقب الثانى ضد السنغال

الجزائر تواجه السنغال فى نهائى "الإرادة والتحدى".. ممثل العرب يبحث عن النهاية السعيدة بأمم أفريقيا.. "أسود التيرانجا" يحلم باللقب الأول.. كتيبة بلماضى تسعى لتكرار إنجاز 1990.. ورفاق مانى يخشون كابوس 2002

الجزائر تواجه السنغال فى نهائى "الإرادة والتحدى".. ممثل العرب يبحث عن النهاية السعيدة بأمم أفريقيا.. "أسود التيرانجا" يحلم باللقب الأول.. كتيبة بلماضى تسعى لتكرار إنجاز 1990.. ورفاق مانى يخشون كابوس 2002

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة