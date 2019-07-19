صور.. رئيس حى المنتزة بالإسكندرية يقود حملة لمواجهة ظاهرة البناء المخالف

الإسكندرية - جاكلين منير

قاد حمدى عبد العليم شامه، رئيس حى المنتزه أول، حملة للتصدى لظاهرة البناء المخالف وإيقاف الأعمال، يرافقة مديرإدارة أشغال الطريق والإعلانات، ورئيس وحدة الإزالة والتدخل السريع، ومسئولى وحدة التدخل السريع بالمحافظة، ووحدة الإزالة بالحى، حيث قامت اليوم الجمعة وحدة الإزالة والتدخل السريع بالحي بأيقاف الأعمال والتحفظ على كمية من حديد التسليح، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالف.

كما تم حل شدتين بدون ترخيص في عزبة زقزوق، والتحفظ على كل الخشب المستخدم في البناء، ولفات من الحديد المسلح، وأكد رئيس الحى على استمرار الحملات بنطاق حى المنتزه أول لمواجهة ظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها حرصًا على أرواح المواطنين .