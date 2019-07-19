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حملة تفتيشية على شواطئ العجمى..

صور.. إيقاف أعمال تبوير أرض زراعية و التحفظ على المعدات شرق الإسكندرية

الجمعة، 19 يوليه 2019 02:00 م
صور.. إيقاف أعمال تبوير أرض زراعية و التحفظ على المعدات شرق الإسكندرية تبوير أرض زراعية
الاسكندرية جاكلين منير

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تمكنت إدارة إشغال الطريق بحى شرق الإسكندرية، بتواجد مدير الإدارة ومعاونيه بأيقاف أعمال تبوير أرض زراعية تمهيدا للبناء عليها بعزبة الحسينية قرية ابيس الثانية حيث تم ضبط 2 سيارة نقل والتحفظ عليهم.

تأتى تلك الحملات المتواصلة لإيقاف أعمال البناء للعقارات المخالفة والتى تهدد أمن المحافظة وسلامة المواطنين والسيطرة عليها فى المهد و إستمرارا لمواصلة الحملات ضد مافيا البناء المخالف بنطاق حى شرق برئاسة اللواء وحيد رضوان.

فيما نفذت لجنة الغلق بحى شرق 4 قرارات غلق إدارى بنطاق حى شرق، حيث تمكنت اللجنة من غلق وتشميع مقهى فيولا الكائن 33 السوق التجارى منطقة سموحة، مقهى عمومى 107 ش عزيز فهمى منطقة كليوباترا، مقهى الكائن السوق التجارى الرئيسى منطقة سموحة، مقهى عمومى الكائن السوق التجارى منطقة سموحة.

فى المقابل قامت الأجهزة التنفيذية بالحى برئاسة اللواء وحيد رضوان رئيس حى شرق بأعمال زراعة 120 شجرة فاكهة من الليمون والبرتقال واليوسفى، حيث قامت ادارة الحدائق بالحى بزراعتهم بميدان فيكتور عمانويل والجزيرة الوسطى بشارع 14 مايو وكذلك مثلث إبراهيم الشريف، وذلك استمرارا للاهتمام بالمظهر الحضارى والارتقاء ورفع كفاءة الحدائق بنطاق الحى والحفاظ على المظهر العام.

كما شنت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف حملة تفتيشية على شواطئ العجمى بالتنسيق مع حى العجمى، و ذلك لمتابعة الخدمة المقدمة على الشواطئ و منظومة الانقاذ و الالتزام بالأسعار.

 فى المقابل أعلنت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف عن إطلاق خط ساخن للشكاوى، يحمل رقم 01289252668 لاستقبال شكاوى المواطنين من سوء الخدمة أو عدم الالتزام بالأسعار.

من جانبة شدد اللواء جمال الدين رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية، على عقوبات فورية ورادعة للمخالفين لقوائم الأعار على الشواطئ، مشددا على تنظيم حملات دورية تفتيشية على الشواطئ.

و قال انة تم تحديد رقم "واتس اب" لتلقى الشكاوى مباشرة على الإدارة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق غرامات فورية على المخالفين و فى ثبوت المخالفة سيتم توجية إنذار و مهلة أسبوع و فى حالة عدم الالتزام سيتم توقيع غرامة 10 آلاف جنيه و مهلة أسبوعين ، ثم فى المخالفة مرة أخرى سيتم فسخ التعاقد و عدم التجديد مرة أخرى. 

و اكد أن الإدارة لن تتهاون فى حق المواطن و ستعمل على حماية المصطافين من الاستغلال و توفير كافة الخدمات اللازمة بالشواطئ لراحة المصطافين. 

 

تبوير ارض زراعية (1)
تبوير ارض زراعية (1)

 

تبوير ارض زراعية (2)
تبوير ارض زراعية (2)

 

تبوير ارض زراعية (3)
تبوير ارض زراعية (3)

 

شواطئ العجمى (1)
شواطئ العجمى (1)

 

شواطئ العجمى (2)
شواطئ العجمى (2)

 

شواطئ العجمى (3)
شواطئ العجمى (3)

 

شواطئ العجمى (4)
شواطئ العجمى (4)

 

شواطئ العجمى (5)
شواطئ العجمى (5)

 

 


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