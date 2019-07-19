شاهد.. ترجمة خطبة الجمعة عن خطر النفاق والخيانة لـ18 لغة متضمنة الإشارة

بثت وزارة الأوقاف، ترجمة خطبة جمعة اليوم، عن النفاق والخيانة وخطرهما على الأفراد والدول لـ18 لغة متضمنة لغة الإشارة للصم والبكم، لأدائها داخليا فى 180 ألف مسجد، وفى 60 دولة عبر العالم عن طريق موفديها بقارات العالم.

وأكدت الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة (النفاق والخيانة وخطرهما على الأفراد والدول) يتناول الحديث عن النفاق، وأنه داء عضال ، ووباء قتَّال ، مهلك للأفراد والأمم ، وهو آفة خطيرة تهدد أمن المجتمع وسلامته واستقراره ، وأن من علامات النفاق وأماراته : التحالف مع الأعداء والتواصل معهم على حساب الدين والوطن ، بالتجسس ، والخيانة ، ونقل الأخبار والمعلومات ، والإفصاح عن أسرار الوطن ، فالمنافق عميل يوالي أعداء وطنه على حساب أهله وجيرانه وأقربائه.

وشددت الأوقاف، على أن سلاح الخيانة والعمالة هو أخطر ما يهدد كيان الدول ووجودها على مدار التاريخ ، وأن من أخطر أنواع الخيانة : خيانة الأوطان وبيعها بثمن بخس وعرض زائل من الدنيا على نحو ما تقوم به الجماعات المتطرفة، ومن يوالونها أو يسيرون في ركابها وعلى نهجها في بيع أوطانهم بثمن بخس .

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