سوبر كورة
Ads
الجمعة، 19 يوليه 2019 04:29 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتيجة الدور الأول

الجمعة، 19 يوليه 2019 03:30 ص
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتيجة الدور الأول امتحانات الثانوية العامة 2019
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت تظلمات الثانوية العامة على نتيجة امتحان الدور الأول منذ الثلاثاء الماضى وتستمر لمدة ثلاثين يومًا، اليوم السابع يجب عن أبرز الأسئلة التى تتعلق بنظام التظلمات.
 

- متى بدأت تظلمات الثانوية العامة ومتى تنتهى؟ 

بدأت تظلمات الثانوية العامة الثلاثاء الماضى ومستمرة لمدة 30 يوما اى تنتهى 15 أغسطس القبل.
 

- ما إجراءات التظلم؟

يتوجه ولى الأمر إلى البنك الأهلى لسداد مبلغ 100 جنيه عن كل مادة يرغب فى التظلم منها صورة البطاقة وإيصال السداد ويذهب إلى مقر تقديم طلبات التظلم.
 

-

 ماذا يحدث بعد تواجد الطالب فى مقر التظلمات؟

يتسلم الطالب نموذج عبارة عن طلب يدون فيه سماء المواد التى يرغب فى التظلم، منها ويسلمه لمسئولى لجنة الإدارة بمقر التظلم.
 

-

 ما الإجراء التالى بعد التقدم بتظلم؟

يحصل الطالب أثناء تقدمه بتظلم على موعد للإطلاع على كراسة الإجابة داخل الكنترول التابع له.
 

-

 هل يتم إعادة تصحيح كراسة الإجابة مرة أخرى؟

تظلمات الثانوية العامة لا يعاد فيها تصحيح كراسة الإجابة مرة أخرى.
 

-

 ماذا يفعل الطالب بعد ذهابه للكنترول؟ 

سوف يتطلع على صورة من كراسة الإجابة ويكتب ملاحظاته.
 

- ما أبرز الملاحظات التى بدونها الطالب أثناء اطلاعه على كراسة الإجابة؟

يتأكد من أن جمع الدرجات صحيح وأن جميع الجزئيات مقدره ولا توجد أخطاء فى الدرجة النهائية بالمادة.
 

-

 ماذا يحدث إذا تبين أن طال يستحق الزيادة فى مادة؟

يتم منحها للطالب مع استرداد مبلغ الـ100 جنيه و‘خطار مكتب التنسيق لإضافتها لمجموع الطالب الكلى.
 


التربية والتعليم

الثانوية العامة

تظلمات الثانوية العامة 2019

ضوابط تظلمات الثانوية العامة

تنسيق 2019

اخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دنيا سمير عانم تحيي حفل ختام كأس الأمم الأفريقية اليوم

دنيا سمير عانم تحيي حفل ختام كأس الأمم الأفريقية اليوم

الرى: نفذنا مشروعات بتكلفة 550 مليون جنيه فى 6 أشهر

الرى: نفذنا مشروعات بتكلفة 550 مليون جنيه فى 6 أشهر

شاهد.. تتويج منتخب الجزائر بلقبه الوحيد فى أمم أفريقيا

شاهد.. تتويج منتخب الجزائر بلقبه الوحيد فى أمم أفريقيا

118ألف أوقية ذهب حجم إنتاج منجم السكرى خلال الثلاث أشهر الأخيرة

118ألف أوقية ذهب حجم إنتاج منجم السكرى خلال الثلاث أشهر الأخيرة

صادرات مصر الزراعية من الخضر والفاكهة تتخطى 4.3 مليون طن

صادرات مصر الزراعية من الخضر والفاكهة تتخطى 4.3 مليون طن

لعمال التراحيل والباعة الجائلين.. اعرف الدولة هتدفعلك كام بقانون المعاشات الجديد

لعمال التراحيل والباعة الجائلين.. اعرف الدولة هتدفعلك كام بقانون المعاشات الجديد

فيديو.. صفقات تميم مع واشنطن أكبر من ناتج قطر المحلى

فيديو.. صفقات تميم مع واشنطن أكبر من ناتج قطر المحلى

شاهد.. غرف فندقية مستوحاة من المركبة الفضائية أبولو 11 فى نيوزيلندا

شاهد.. غرف فندقية مستوحاة من المركبة الفضائية أبولو 11 فى نيوزيلندا

الملامح الأولى للموسم الأخير من مسلسل The Good Place

الملامح الأولى للموسم الأخير من مسلسل The Good Place

"سوبر كورة" يكشف السبب الحقيقى لرفض بيليات الانضمام للزمالك

"سوبر كورة" يكشف السبب الحقيقى لرفض بيليات الانضمام للزمالك

4 تعليمات مهمة من "التعليم العالى" بشأن التنسيق الإلكترونى

4 تعليمات مهمة من "التعليم العالى" بشأن التنسيق الإلكترونى

تركيا بلا حقوق.. 111 حالة تعذيب واعتقال 35 صحفيا و124 جريمة عمل فى يونيو فقط

تركيا بلا حقوق.. 111 حالة تعذيب واعتقال 35 صحفيا و124 جريمة عمل فى يونيو فقط

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة