س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتيجة الدور الأول

كتب محمود طه حسين

بدأت تظلمات الثانوية العامة على نتيجة امتحان الدور الأول منذ الثلاثاء الماضى وتستمر لمدة ثلاثين يومًا، اليوم السابع يجب عن أبرز الأسئلة التى تتعلق بنظام التظلمات.



- متى بدأت تظلمات الثانوية العامة ومتى تنتهى؟

بدأت تظلمات الثانوية العامة الثلاثاء الماضى ومستمرة لمدة 30 يوما اى تنتهى 15 أغسطس القبل.



- ما إجراءات التظلم؟

يتوجه ولى الأمر إلى البنك الأهلى لسداد مبلغ 100 جنيه عن كل مادة يرغب فى التظلم منها صورة البطاقة وإيصال السداد ويذهب إلى مقر تقديم طلبات التظلم.



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ماذا يحدث بعد تواجد الطالب فى مقر التظلمات؟

يتسلم الطالب نموذج عبارة عن طلب يدون فيه سماء المواد التى يرغب فى التظلم، منها ويسلمه لمسئولى لجنة الإدارة بمقر التظلم.



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ما الإجراء التالى بعد التقدم بتظلم؟

يحصل الطالب أثناء تقدمه بتظلم على موعد للإطلاع على كراسة الإجابة داخل الكنترول التابع له.



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هل يتم إعادة تصحيح كراسة الإجابة مرة أخرى؟

تظلمات الثانوية العامة لا يعاد فيها تصحيح كراسة الإجابة مرة أخرى.



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ماذا يفعل الطالب بعد ذهابه للكنترول؟

سوف يتطلع على صورة من كراسة الإجابة ويكتب ملاحظاته.



- ما أبرز الملاحظات التى بدونها الطالب أثناء اطلاعه على كراسة الإجابة؟

يتأكد من أن جمع الدرجات صحيح وأن جميع الجزئيات مقدره ولا توجد أخطاء فى الدرجة النهائية بالمادة.



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ماذا يحدث إذا تبين أن طال يستحق الزيادة فى مادة؟

يتم منحها للطالب مع استرداد مبلغ الـ100 جنيه و‘خطار مكتب التنسيق لإضافتها لمجموع الطالب الكلى.

