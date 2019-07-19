رئيس جامعة بنى سويف: مسابقة كبرى لاختيار أفضل جامعة على مستوى الجمهورية

بنى سويف : هانى فتحى

كشف الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف نتائج الاجتماع الشهرى للمجلس الأعلى للجامعات، والذى حضرة أمس الخميس بمقر جامعة الإسكندرية بالشاطبي، بحضور الدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، و رؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالى.

وأشار رئيس الجامعة فى بيان له صباح الجمعة إلى أنه تم عرض التكليفات الرئاسية للجامعات والتى تتمثل فى إعداد مسابقة لاختيار أفضل الجامعات استعدادًا للعام الدارسى الجديد، إضافة إلى المسابقات الجارية بين الجامعات لاختيار أفضل جامعة للتحول الرقمي، وأفضل جامعة مشاركة فى تطوير العشوائيات، وأفضل جامعة فى الأنشطة الطلابية.

وكذا التنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء لاستخراج جميع شهادات السنوات الدراسية للطلاب، من خلال المجمع الصناعى لتصنيع وإصدار كافة المحررات والوثائق (الباركود) وذلك لتأمين توثيق تلك الشهادات، إعداد تشريع يسمح بإجراء الامتحانات المعرفية الموحدة لجميع الطلبة بكافة الكليات والتخصصات وتعميم الامتحانات الإلكترونية على جميع الجامعات، والتعاون بين وزراتى الصحة والتعليم العالى لتدريب الطلبة بكليات الطب، الخاصة بالمستشفيات الحكومية والجامعية، وتعظيم الاستفادة من بنك المعرفة على مستوى الجامعات.