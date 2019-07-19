سوبر كورة
Ads
الجمعة، 19 يوليه 2019 12:01 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة بنى سويف: مسابقة كبرى لاختيار أفضل جامعة على مستوى الجمهورية

الجمعة، 19 يوليه 2019 11:54 ص
رئيس جامعة بنى سويف: مسابقة كبرى لاختيار أفضل جامعة على مستوى الجمهورية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف : هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف نتائج الاجتماع الشهرى للمجلس الأعلى للجامعات، والذى حضرة أمس الخميس بمقر جامعة الإسكندرية بالشاطبي، بحضور الدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، و رؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالى.

وأشار رئيس الجامعة فى بيان له صباح الجمعة إلى أنه تم عرض التكليفات الرئاسية للجامعات والتى تتمثل فى إعداد مسابقة لاختيار أفضل الجامعات استعدادًا للعام الدارسى الجديد، إضافة إلى المسابقات الجارية بين الجامعات لاختيار أفضل جامعة للتحول الرقمي، وأفضل جامعة مشاركة فى تطوير العشوائيات، وأفضل جامعة فى الأنشطة الطلابية.

وكذا التنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء لاستخراج جميع شهادات السنوات الدراسية للطلاب، من خلال المجمع الصناعى لتصنيع وإصدار كافة المحررات والوثائق (الباركود) وذلك لتأمين توثيق تلك الشهادات، إعداد تشريع يسمح بإجراء الامتحانات المعرفية الموحدة لجميع الطلبة بكافة الكليات والتخصصات وتعميم الامتحانات الإلكترونية على جميع الجامعات، والتعاون بين وزراتى الصحة والتعليم العالى لتدريب الطلبة بكليات الطب، الخاصة بالمستشفيات الحكومية والجامعية، وتعظيم الاستفادة من بنك المعرفة على مستوى الجامعات.

 

 


بنى سويف

جامعة بنى سويف

المجلس الأعلى للجامعات

دكتور منصور حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اتحاد الكرة: قمة الأهلى والزمالك ببرج العرب ولا نية لنقلها لاستاد القاهرة

اتحاد الكرة: قمة الأهلى والزمالك ببرج العرب ولا نية لنقلها لاستاد القاهرة

"التتويج".. صحف الجزائر تنتظر اللقب الثانى ضد السنغال

"التتويج".. صحف الجزائر تنتظر اللقب الثانى ضد السنغال

الجزائر تواجه السنغال فى نهائى "الإرادة والتحدى".. ممثل العرب يبحث عن النهاية السعيدة بأمم أفريقيا.. "أسود التيرانجا" يحلم باللقب الأول.. كتيبة بلماضى تسعى لتكرار إنجاز 1990.. ورفاق مانى يخشون كابوس 2002

الجزائر تواجه السنغال فى نهائى "الإرادة والتحدى".. ممثل العرب يبحث عن النهاية السعيدة بأمم أفريقيا.. "أسود التيرانجا" يحلم باللقب الأول.. كتيبة بلماضى تسعى لتكرار إنجاز 1990.. ورفاق مانى يخشون كابوس 2002

"المالية" تُوَّجه بمتابعة حصر أصول الدولة غير المستغلة وتحصيل المتأخرات

"المالية" تُوَّجه بمتابعة حصر أصول الدولة غير المستغلة وتحصيل المتأخرات

فيديو معلوماتى.. 6 كليات جديدة تدخل الخدمة بتنسيق 2019

فيديو معلوماتى.. 6 كليات جديدة تدخل الخدمة بتنسيق 2019

فيديو.. جميع أهداف نهائيات أمم أفريقيا فى أخر 20 عاما

فيديو.. جميع أهداف نهائيات أمم أفريقيا فى أخر 20 عاما

دنيا سمير غانم تحيي حفل ختام كأس الأمم الأفريقية اليوم

دنيا سمير غانم تحيي حفل ختام كأس الأمم الأفريقية اليوم

الرى: نفذنا مشروعات بتكلفة 550 مليون جنيه فى 6 أشهر

الرى: نفذنا مشروعات بتكلفة 550 مليون جنيه فى 6 أشهر

شاهد.. تتويج منتخب الجزائر بلقبه الوحيد فى أمم أفريقيا

شاهد.. تتويج منتخب الجزائر بلقبه الوحيد فى أمم أفريقيا

118ألف أوقية ذهب حجم إنتاج منجم السكرى خلال الثلاث أشهر الأخيرة

118ألف أوقية ذهب حجم إنتاج منجم السكرى خلال الثلاث أشهر الأخيرة

صادرات مصر الزراعية من الخضر والفاكهة تتخطى 4.3 مليون طن

صادرات مصر الزراعية من الخضر والفاكهة تتخطى 4.3 مليون طن

الملامح الأولى للموسم الأخير من مسلسل The Good Place

الملامح الأولى للموسم الأخير من مسلسل The Good Place

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة