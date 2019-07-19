خارجية كازاخستان: محادثات أستانا حول سوريا أول أغسطس بمشاركة العراق ولبنان

أستانا (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية الكازخستانية، اليوم الجمعة، أن الجولة الـ13 لمحادثات أستانا حول سوريا ستعقد فى العاصمة نور سلطان، خلال يومى 1 و2 أغسطس المقبل، بمشاركة وفدين من العراق ولبنان لأول مرة.

وذكرت الخارجية الكازاخية، فى بيان لها: "تستضيف مدينة نور سلطان الجولة الدورية الثالثة عشرة للملتقى الدولى رفيع المستوى حول سوريا بصيغة أستانا، ومن المخطط مشاركة الدول الضامنة وهى إيران وروسيا وتركيا، إضافة إلى الحكومة السورية والمعارضة السورية المسلحة".

وأوضح البيان أن الجولة المقبلة ستركز على بحث مستجدات الوضع فى سوريا، خاصة فى إدلب وشمال شرقى البلاد، والإجراءات اللاحقة لتعزيز الثقة بين الأطراف المتنازعة وتحريك العملية السياسية، بما فيها قضايا تشكيل وإطلاق عمل اللجنة الدستورية".

ومن المتوقع أن يشهد أول أغسطس سلسلة مشاورات تمهيدية ثنائية ومتعددة الأطراف، بما فى ذلك مشاركة الحكومة والمعارضة السوريتين، أما يوم 2 أغسطس فستعقد الجلسة العامة.