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تقرير أمريكى يكشف: تراجع معدل الوفيات الناتجة عن الجرعات الزائدة من المخدرات

الجمعة، 19 يوليه 2019 12:28 ص
تقرير أمريكى يكشف: تراجع معدل الوفيات الناتجة عن الجرعات الزائدة من المخدرات انخفاض الوفيات الناتجة عن الافيونات
كتبت أمل علام

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كشفت مجلة "Time "، أن الوفيات نتيجة الجرعة الزائدة من المخدرات انخفض أخيرا في عام 2018 ، وفقا للبيانات الأولية، بعد بعض المؤشرات المبكرة الواعدة، وتشير البيانات الفيدرالية الأولية، إلى أن عدد الأمريكيين الذين توفوا من جرعات زائدة من المخدرات انخفض أخيرًا في عام 2018، بعد سنوات من الزيادات الكبيرة.

الجرعات الزائدة من المخدرات تهدد الامريكان
الجرعات الزائدة من المخدرات تهدد الامريكان

وقال التقرير، تنبأت البيانات المؤقتة الصادرة عن المركز الوطني للإحصاءات الصحية التابع لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، في الولايات المتحدة  الأمريكية، أن 68.500 ألف أمريكي قد توفوا بسبب جرعات زائدة من المخدرات في عام 2018، مقارنة بنحو 72 ألف في العام السابق.

 وأوضح التقرير، أن هذا يترجم انخفاض بنسبة 5 % تقريبًا في وفيات الجرعة الزائدة على مستوى البلاد، وهي خطوة صغيرة، ولكنها مهمة نحو الحد من الآثار المميتة لأزمة تعاطي المخدرات في البلاد.

انخفاض الافيونات القاتلة وارتفاع تعاطى الكوكايين
انخفاض الافيونات القاتلة وارتفاع تعاطى الكوكايين

كانت المواد الأفيونية، كما في السنوات الماضية، هي العقاقير التي من المرجح أن تتورط في جرعات زائدة مميتة، لكن الوفيات الأفيونية انخفضت انخفاضًا طفيفًا، من حوالي 49 ألف في عام 2017 إلى 47.700 حالة متوقعة في عام 2018، (حوالي 32 ألف حالة وفاة من 2018 تضمنت أفيونيات تركيبية قوية مثل "الفنتانيل"، الذي أصبح في السنوات الأخيرة محركًا شائعًا بشكل متزايد لوفيات المخدرات.

وقال التقرير، أنه على الرغم من أن البيانات ليست نهائية، إلا أن التقديرات تعد تغييرًا كبيرا بعد سنوات من الزيادات الكبيرة في جرعات زائدة من المخدرات القاتلة.

وأكد التقرير أنه بين عامي 1999و 2017، ارتفع عدد الوفيات السنوية بجرعات زائدة من المخدرات في الولايات المتحدة من حوالي 17 ألف إلى أكثر من 72 ألف، وفقًا للبيانات الفيدرالية.

لا يزال تقدير عام 2018 بوفاة 68.500 ألف يمثل زيادة كبيرة على عدد جرعات زائدة من المخدرات القاتلة سجلت قبل عقدين، لكن الانخفاض الذي حدث في عام 2017، على الرغم من تواضعه، يشير إلى أن الجهود المبذولة لتحسين توافر وفعالية علاج تعاطي المخدرات، ولمنع الإدمان في المقام الأول قد تبدأ في إظهار النتائج.

ومع ذلك، تظهر البيانات بعض الأسباب التي تدعو للقلق، أي أن الوفيات التي تنطوي على الكوكايين والمنشطات قد ارتفعت فعليًا بشكل طفيف من 2017 إلى 2018، وشارك الكوكايين في جرعات زائدة متوقعة قدرها 15.700 في عام 2018، بعد أن كانت حوالي 15 ألف في عام 2017، بينما كانت المنشطات السبب فى وفاة 13 ألف حالة وفاة في 2018، بزيادة عن عام 2017 والتى كانت تقدر النسبة بحوالي 10.800 حالة وفاة في عام 2017.


المخدرات

تعاطى المخدرات

الوفيات الناتجة عن الجرعات الزائدة

الجرعات الزائدة من المخدرات

تحذير من الجرعات الزائدة من المخدرات

الكوكايين

المنشطات

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