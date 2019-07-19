تركيا بلا حقوق.. 111 حالة تعذيب واعتقال 35 صحفيا و124 جريمة عمل فى يونيو فقط

كتب أمين صالح

سلطت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية الضوء على أوضاع حقوق الإنسان داخل أنقرة، وكشف سازجين تانريكولو نائب حزب الشعب الجمهورى عن مدينة إسطنبول، عن نتائج تقرير حول انتهاك حقوق الإنسان، خلال كلمة له فى البرلمان التركى أمس الثلاثاء.

وفقًا للتقرير الذى نشرته زمان اليوم، أكد سازجين الذى يشغل منصب نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن شهر يونيو، شهد 231 حالة انتهاك للحق فى الحياة، مشيرًا إلى أن الشهر نفسه شهد اعتقال 35 صحفيا، و111 حالة تعذيب، بالإضافة إلى القبض على 29 شخصًا بسبب منشوراتهم على صفحاتهم فى مواقع التواصل الاجتماعى.

ولفت التقرير، إلى أن تركيا شهدت خلال يونيو، عن وقوع 231 حالة انتهاك للحق فى الحياة؛ منهم 124 جريمة عمل، و40 جريمة ضد المرأة، و56 حالة اشتباكات مسلحة، وجريمتين مقيدتين ضد مجهول، وواقعتى وفاة جنود مشبوهة، و4 هجمات لتنظيمات غير قانونية، وحالة وفاة داخل السجن، وواقعة إطلاق نار عشوائى فى حين بلغت حالات انتهاك الحق فى الحياة داخل سجون أردوغان، 93 حالة.