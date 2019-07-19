تداول 17 سفينة و329 شاحنة بضائع و209 سيارة بموانئ البحر الأحمر

السويس – السيد فلاح

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 17 سفينة وتم تداول 329 شاحنة بضائع و209 سيارة حيث شملت حركة الواردات 116 شاحنة و72 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 213شاحنة بضائع و137 سيارة.

ومن المنتظر أن يستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة بوسيدون أكسبريس بينما تغادر السفينتين أمانة والنوى أكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين أمانة والحرية،2 وغارت السفينة بوسيدون اكسبريس كما يستقبل ميناء نويبع السفينتين آيلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس وصول وسفر السفينتين آيلة وبريدج بينما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة Mid Link وغادر ميناء الغردقة العبارة الرياض.