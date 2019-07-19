بلاغ لخط نجدة الطفل بالشرقية بقيام أبوين بإخراج طفلة من التعليم لتزويجها

الشرقية – فتحية الديب

تلقي خط نجدة الطفل بلاغًا من أحد الأهالي بصان الحجر بمحافظة الشرقية، بقيام أبوين بإخراج نجلتهما من التعليم والتي تبلغ من العمر 15 سنة، لتزويجها وتم تحديد موعد للزواج يوم الأحد القادم، وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية بالشرقية يفيد بتلقى النقيب أحمد سليم، رئيس مباحث صان الحجر، بلاغًا من الأهالي من خط نجدة الطفل، عن قيام أبوين بدائرة صان الحجر، بإخراج نجلتهما من التعليم وتزويجها وهي فتاة تبلغ من العمر 15 سنة، وتم تحديد موعد لزواجها يوم الأحد القادم، وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل الرقم 1528 إداري مركز شرطة صان الحجر لسنة 2019 إداري المركز.