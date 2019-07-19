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برنامج الغذاء العالمى: 5.5 مليون شخص بدون أمن غذائى مع بداية العام القادم فى زيمبابوى

الجمعة، 19 يوليه 2019 04:00 م
برنامج الغذاء العالمى: 5.5 مليون شخص بدون أمن غذائى مع بداية العام القادم فى زيمبابوى جفاف
أ ش أ

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حذر برنامج الغذاء العالمي من أن تزايد موجات الجفاف المتكررة في زيمباوي سوف يؤدي إلى عدد غير محدود من الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي هذا العام 2019 .

وقال هيرفيه فيرهوسل المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي، في مؤتمر صحفي في جنيف، اليوم الجمعة، إن البرنامج يخطط لتوسيع نطاق مساعداته لتصل إلى نحو 2 مليون شخص، مشيرا إلى أن عدد من يعانون من انعدام الأمن الغذائي بعد تقييم جرى مؤخرا للمناطق الريفية من البلاد يبلغ أكثر من 3.5 مليون شخص.

ولفت المتحدث إلى أن الوضع سيتدهور أكثر وسيؤثر على ما يصل إلى 50 % من الأسر الريفية وبما قد يصل بعدد من يعانون من انعدام الأمن الغذائي بحلول ديسمبر القادم إلى أكثر من 4.7 مليون شخص، في حين قد يبلغ العدد مع ذروة موسم الجوع في الفترة من يناير إلى مارس 2020 إلى قاربة 5.5 مليون شخص.

وأكد برنامج الغذاء العالمي أن هذه الزيادة المتوقعة في انعدام الأمن الغذائي في زيمبابوي التى يبلغ عدد سكانها 14.5 مليون نسمة إلى أكثر من 5.5 مليون شخص تتوافق مع زيادة بنسبة 138 % في انعدام الأمن الغذائي بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضى و 73.9 % من متوسط الخمس سنوات وذلك وفقا للتقرير الذي صدر مؤخرا حول الأمن الغذائي في الجنوب الأفريقي.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن حالة الاقتصاد الكلي المتقلبة وآثار إعصار ايداى والآفات والفقر إضافة إلى الجفاف المستمر أدت إلى واحدة من أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي التي سجلت في العقد الماضي.

واختتم المتحدث مؤتمره بالقول إن إجمالي التمويل الذي يحتاجه برنامج الغذاء العالمي بشكل عاجل لتلبية هذه الاحتياجات وأثناء انتقاله إلى فترة تنفيذ عملياته للمساعدة يصل إلى 173 مليون دولار، مؤكدا أنه على مدار العقد الماضي شهدت زيمبابوي عددا من الصدمات والضغوط الاقتصادية والبيئية غير المسبوقة وبما وصل بتصنيفها في مؤشر الجوع العالمي في عام 2015 إلى كونه خطيرا.

 


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الأمن الغذائى

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