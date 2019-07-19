بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق محور الضبعة

مطروح _ حسن مشالي

أصيب 5 أشخاص، من أسرة واحدة، من شبرا الخيمة، بإصابات متنوعة، إثر حادث انقلاب سيارة، بالكيلو 183 على طريق محور الضبعة، فى نطاق مدينة الحمام، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

استقبل مستشفى الحمام المركزي، أيمن طلعت سعيد منصور "35 سنة" مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى واشتباه pc وكدمات وسجحات متعددة بالجسم، وناصر طلعت سعيد منصور "50 سنة" كدمات وسجحات متعددة بالجسم واشتباه pc وكدمه بالصدر، ومايفن ناصر طلعت سعيد منصور "7 سنوات" التشخيص كدمات وسجحات متعددة بالجسم، وعطا عطية سعيد منصور "45 سنة" التشخيص كدمات وسجحات متعددة بالجسم، وعبد المسيح عطية سعيد منصور "16سنة" مصاب بجرح بالجبهة واشتباه pc واشتباه كسر باليد اليمنى وكدمات وسجحات متعددة بالجسم.

تم تقديم الإسعافات الأولية وعلاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق فى ملابسات الحادث.