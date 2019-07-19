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بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم أتوبيس بالساحل الشمالى

الجمعة، 19 يوليه 2019 10:16 ص
بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم أتوبيس بالساحل الشمالى اسعاف - أرشيفية
مطروح - حسن مشالى

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أصيب 10 أشخاص، بإصابات متنوعة، إثر حادث تصادم أتوبيس غرب الدلتا، بالساحل الشمالى، عند التقاء طريق وادى النطرون مع طريق مطروح - الإسكندرية، فى نطاق مدينة العلمين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

استقبل مستشفى العلمين المركزى، أحمد فؤاد نور "21 سنة"-من إسكندرية- مصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية، واشتباه pc اشتباه كسر بعظمة الفخذ، ويسرى رمضان على حسن "32 سنة"- من الإسكندرية- اشتباه pc وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، ومحمد عاطف على "21 سنة"-من الإسكندرية-اشتباه pc وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، وناديه السيد أحمد " 56 سنة"-من الإسكندرية- مصابة باشتباه كسر بالساعد الأيمن وكدمات وسجحات بالجسم، وعبد الهادي مصطفى محمد " 21 سنة"- من الإسكندرية-اشتباه pc وكدمات متفرقة بالجسم، وأميره فراج الغريب" 40 سنة"-من الإسكندرية- مصاب باشتباه pc وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم وياسر فزاع محمود "23 سنة"-من  الإسكندرية- مصاب اشتباه pc وجرح قطعى بالأنف 2سم وجرح قطعى بالحاجب الأيمن 3سم وكدمات و متفرقة، ورودينا حسام متولي "15 سنة"-من الإسكندرية- اشتباه كسر بالذراع الأيمن واشتباه pc، وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، وعطا إبراهيم على "57 سنة"-من الإسكندرية- مصابة باشتباه pc وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، ورحمة حسام المتولي "13 سنة"-من الإسكندرية-  تعاني من اشتباهpc  وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم والحالة العامة متوسطة وجميع الحالات تحت الملاحظة والعلاج.

تم تقديم الإسعافات الأولية وعلاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.


محافظة مطروح

حادث طريق

مستشفى مطروح العام

طريق مطروح

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