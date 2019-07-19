بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم أتوبيس بالساحل الشمالى

أصيب 10 أشخاص، بإصابات متنوعة، إثر حادث تصادم أتوبيس غرب الدلتا، بالساحل الشمالى، عند التقاء طريق وادى النطرون مع طريق مطروح - الإسكندرية، فى نطاق مدينة العلمين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.
استقبل مستشفى العلمين المركزى، أحمد فؤاد نور "21 سنة"-من إسكندرية- مصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية، واشتباه pc اشتباه كسر بعظمة الفخذ، ويسرى رمضان على حسن "32 سنة"- من الإسكندرية- اشتباه pc وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، ومحمد عاطف على "21 سنة"-من الإسكندرية-اشتباه pc وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، وناديه السيد أحمد " 56 سنة"-من الإسكندرية- مصابة باشتباه كسر بالساعد الأيمن وكدمات وسجحات بالجسم، وعبد الهادي مصطفى محمد " 21 سنة"- من الإسكندرية-اشتباه pc وكدمات متفرقة بالجسم، وأميره فراج الغريب" 40 سنة"-من الإسكندرية- مصاب باشتباه pc وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم وياسر فزاع محمود "23 سنة"-من الإسكندرية- مصاب اشتباه pc وجرح قطعى بالأنف 2سم وجرح قطعى بالحاجب الأيمن 3سم وكدمات و متفرقة، ورودينا حسام متولي "15 سنة"-من الإسكندرية- اشتباه كسر بالذراع الأيمن واشتباه pc، وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، وعطا إبراهيم على "57 سنة"-من الإسكندرية- مصابة باشتباه pc وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، ورحمة حسام المتولي "13 سنة"-من الإسكندرية- تعاني من اشتباهpc وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم والحالة العامة متوسطة وجميع الحالات تحت الملاحظة والعلاج.
تم تقديم الإسعافات الأولية وعلاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.
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