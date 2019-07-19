اليوم.. انقطاع مياه الشرب 10 ساعات عن 5 مناطق شرق مدينة أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع أسوان، عن انقطاع مياه الشرب لمدة 10 ساعات متواصلة عن 5 مناطق شرق مدينة أسوان، اليوم الجمعة.



وذكرت الشركة فى بيان لها، أنه نظراً لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأعمال ربط الطلمبات الجديدة بمحطة صرف صحى رقم 9 بكيما على البيارة وعلى خط الطرد الرئيسى، بجانب إنهاء أعمال مياه الشرب بمنطقتى الصداقة الجديدة وأمام كوبرى النهضة بكيما، بالإضافة إلى ربط الخط الجديد بالخط الرئيسى بمدينة ناصر وذلك للقضاء على مشكلة إنقطاع المياه والطفح المتكرر،مما سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن مناطق (الصداقة الجديدة – عزب كيما – عمارات الرحاب – عمارات كيما /السد – مدينة ناصر)، بالإضافة إلى ضعف المياه عن باقى المناطق المجاورة لها، وذلك إعتباراً من الساعة العاشرة مساء اليوم وحتى الثامنة من صباح غد السبت.



وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.