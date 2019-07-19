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اليمن: مليشيات الحوثى أغلقت الممرات الإنسانية فى الحديدة

الجمعة، 19 يوليه 2019 05:42 م
اليمن: مليشيات الحوثى أغلقت الممرات الإنسانية فى الحديدة اليمن - أرشيفية
إيمان حنا

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قال وزير الإعلام اليمنى الدكتور معمر الاريانى، أن عبد الملك الحوثي وميليشياته الإيرانية ، سرقوا الغذاء من أفواه الجوعى ونهب المساعدات المقدمة للمحتاجين لتمويل المجهود الحربي،وأغلق الممرات الإنسانية في مدينة الحديدة،وأعاق تحرك القوافل الإغاثية، ثم يقبل تنفيذ جزئي فيتلقى شكر في مجلس الأمن وشكر لا يستحقه من المبعوث الاممي في جلسة سابقة.

أضاف الأريانى، نؤكد للأمم المتحدة أن هذه الرسائل السلبية لا تدفع المليشيا الحوثية نحو السلام بل تشجعه للتمادي في سياساته التخريبية وانتهاكاته وجرائمه بحق المواطنين، واستمرار رفضه لتنفيذ بنود اتفاق السويد بخصوص الحديدة وفي مقدمتها الانسحاب من الموانئ والمدينة وتثبيت وقف اطلاق النار.

وكانت ميليشيا الحوثي ، سبق وأصدرت قراراً بوقف عمل 36 من المنظمات الإغاثية الدولية والعربية والمحلية العاملة في المجال الصحي، في كافة المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرتها.


اليمن

حرب اليمن

الحوثيين

حكومة اليمن

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