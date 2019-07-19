النيابة تباشر التحقيق مع أبوين بالشرقية لإخراج طفلتهما من التعليم لتزويجها

الشرقية – فتحية الديب

تباشر نيابة الحسيينة بالشرقية، برئاسة محمد جاد، رئيس النيابة وبإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، التحقيق مع أبوين بناحية منطقة رمسيس بصان الحجر، بعد بلاغا من خط نجدة الطفل من أحد الأهالي بصان الحجر بمحافظة الشرقية، بقيام أبوين بإخراج نجلتهما من التعليم والتي تبلغ من العمر 15 سنة، لتزويجها وتم تحديد موعد للزواج يوم الأحد القادم.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية بالشرقيةن يفيد بلاغا من النقيب أحمد سليم، رئيس مباحث صان الحجر، بورود بلاغًا من الأهالي من خط نجدة الطفل، عن قيام أبوين بدائرة صان الحجر، بخروج نجلتهما من التعليم وتزويجها وهي فتاة تبلغ من العمر 15 سنة، لتزويجها وتم تحديد موعد لزواجها يوم الأحد القادم،وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل الرقم 1528 إداري مركز شرطة صان الحجر لسنة 2019 إداري المركز.

وأمرت النيابة العامة بإستداعاء كل من " علي ع" وزوجته" خضرة م ع" علي خليفة بلاغا لخط نجدة الطفل بالشرقية، لقيامهما بإخراج نجلتهما" ولاء" 15 سنة من التعليم وتحديد موعد لتزويجها يوم الأحد القادم.