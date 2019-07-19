القبض على 274 هاربًا من أحكام قضائية بالقليوبية

كتب فريق المحافظات

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، اليوم الجمعة، من ضبط 274 محكومًا عليهم، و13 حكم جنائي خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، بضبط 274 محكومًا عليهم بإجمالى 5866 أحكام منفذة "783 حكمًا جزئيًا و155 حكمًا مستأنف"، وتحصيل 4725 جنيه غرامات، وتحرير 190 مخالفة.

كما تم ضبط 35 مخالفة وهم 5 اشغال طريق – 17 ازاله فوريه – 8 بائع متجول – 10 فرش مؤقت.