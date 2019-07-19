"الطب الشرعى" يحدد أسباب وفاة فتاة عثر على جثتها فى ترعة بكرداسة

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بتشريح جثة فتاة ودفنها عقب ذلك، للوقوف على ظروف وملابسات وفاتها، بعدما تم العثور عليها بإحدى الترع بكرداسة.

وأشارت التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة، خاصة بعدما كشفت مناظرة الجثمان عدم وجود أى إصابات ظاهرية على جثمان الفتاة.

تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد العثور على جثة فتاة بإحدى الترع، وبانتقال رجال المباحث، بإشراف المقدم إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة، إلى محل الواقعة، تبين عدم وجود إصابات ظاهرة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.