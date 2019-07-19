إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق وادى النطرون- العلمين

مطروح _ حسن مشالي

أصيب 8 أشخاص، من مدينة المحلة، بإصابات متنوعة، إثر حادث انقلاب سيارة، بالكيلو 82 على طريق وادى النطرون- العلمين، فى نطاق مدينة الحمام، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

واستقبل مستشفى الحمام المركزي، عفت ابراهيم عبد العاطى شاهين "54 سنة"مصاب باشتباه pc وجروح بالوجه واشتباه كسر بالقدم اليسرى واشتباه كسر باليد اليسرى، وآدم محمد رمضان "3 شهور" يعانى من اشتباه pc وجرح بالقدم اليمنى، وليلى أحمد سامى الشيخ "عام ونصف" اشتباة pc وجروح ورؤية احمد سامى الشيخ "8 سنوات" مصابة باشتباه pc وكدمه شديدة بالصدر وكدمات متعددة بالجسم، وفاطمةالزهراء احمد سامى الشيخ "8 سنوات" كدمات وسجحات متعددة بالجسم ورحاب رمضان محمد الشحات "25 سنة" كدمات وسجحات متعددة بالجسم، وهبه رمضان عبده " 35 سنة" مصابة بكدمات وسجحات متعددة بالجسم واشتباه pc، ومحمد رمضان عبده على "29 سنة"مصاب بكدمات وسجحات متعددة بالجسم واشتباه pc.

تم تقديم الإسعافات الأولية وعلاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق فى ملابسات الحادث.