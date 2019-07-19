إصابة شاب ببتر الساقين بعدما صدمه قطار فى أسيوط

أسيوط- هيثم البدرى

أصيب شاب ببتر ساقيه بعد أن صدمه قطار بمزلقان محطة قطار أسيوط وتم نقله لمستشفى الجامعة بأسيوط.

كان العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من المقدم أحمد أبو بكر رئيس مباحث قسم شرطة ثان أسيوط يفيد ورود بلاغ من محطة سكة حديد أسيوط يفيد إصابة "سلامة . ع . م" 26 سنة مركز الفتح بعد أن صدمه قطار بمزلقان محطة أسيوط نتج عنه بتر قدميه وتم نقل المصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعى وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية.