"أوقاف الأقصر " تفتح باب التقدم لمركز الثقافة الإسلامية.. أعرف الشروط

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تم فتح باب التقدم لمراكز الثقافة الإسلامية للعام الدراسي 2019/2020، وذلك ابتداءً من غداً السبت، وحتى يوم 31 أغسطس المقبل، على أن تقدم الأوراق من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة الثامنة مساء، بمقر المركز في الأقصر بمسجد محمد حسين بجوار التليفزيون.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن الإلتحاق بالمركز يكون للدارسين والخريجين الجدد الحاصلين على مؤهلات جامعية عليا إبتداء من العام الدراسي القادم، والتقدم لدخول إمتحان قياس المستوى المركزي على مستوى ديوان عام الوزارة للحاصلين على تقدير جيد على الأقل في السنة الثانية، بحيث يتم اعتماد شهادات الناجحين تحريريًا وشفويًا مركزيًا ، ويحق لهم التقدم لاستخراج تصريح خطابة بالمكافأة أو تطوعًا أو العمل محفظ قرآن كريم بالنسبة للرجال ، أو التقدم لاستخراج تصريح واعظة أو محفظة بالنسبة للسيدات.

وعن الشروط قال الشيخ سيد عبد الدايم وكيل أوقاف الأقصر، أنها تشمل:- (الحصول على مؤهل عال معتمد من إحدى الجامعات المصرية من غير خريجي جامعة الأزهر الشريف , وغير مسبوق بالثانوية الأزهرية - أن يكون حسن المظهر والسمت - أن يقوم بسداد المصروفات المقررة وهي 500 خمسمائة جنيه مصري سنويًا ويمكن تخفيض رسوم الالتحاق بنسبة 50% للدارسين، بناءاً على بحث اجتماعي تقوم به الإدارة العامة للبر بالمديريات وتعتمده الإدارة المركزية بوزارة الأوقاف، أو للعاملين بأي قطاع من قطاعات وزارة الأوقاف (المجلس الأعلى للشئون الإسلامية – هيئة الأوقاف المصرية – ديوان وزارة الأوقاف والمديريات والإدارات التابعة لها) بعد التقدم بطلب وموافقة السيد صاحب الفضيلة/ رئيس القطاع الديني ويمكن دفع المبلغ على قسطين , وحال الإعفاء يكون الإعفاء عن القسط الثاني - أن يتعهد المتقدم بالحضور بنسبة لا تقل عن 75 % من ساعات الدراسة المقررة على الأقل - أن يتعهد المتقدم حال قبوله واجتيازه اختبار القبول الالتزام بضوابط الدراسة بالمراكز الثقافية الإسلامية ومنهج الدراسة).

أما الأوراق المطلوبة للتقدم لمركز الثقافة الإسلامي بالأقصر فتشمل مايلي:- (طلب التحاق باسم السيد الأستاذ الدكتور /عميد المركز الثقافي الإسلامي - صورة من المؤهل الدراسي (مع الاطلاع على الأصل) - صورة من بطاقة الرقم القومي (مع الاطلاع على الأصل) - صورة من شهادة الميلاد (مع الاطلاع على الأصل) - عدد (3) صور شخصية حديثة - ملف لحفظ الأوراق)، وتضم مواد إختبار القبول:- (القرآن الكريم ويشترط الحفظ الجيد لثلاثة أجزاء متصلة على الأقل - فقه العبادات والسيرة النبوية والثقافة الإسلامية.

وأكد وكيل أوقاف الأقصر، أنه من المقرر أن تبدأ إختبارات القبول يوم السبت 7 سبتمبر، ولمدة ثلاثة أيام أو حسب الأعداد المتقدمة وعلى المتقدم متابعة قبوله من عدمه بالمركز المتقدم بأوراقه فيه على أن تبدأ الدراسة يوم السبت الموافق 21 سبتمبر.