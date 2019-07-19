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أردوغان يواصل تجاوزاته.. طائرات تركية تخترق الأجواء العراقية وتنفذ ضربتين

الجمعة، 19 يوليه 2019 03:25 م
أردوغان يواصل تجاوزاته.. طائرات تركية تخترق الأجواء العراقية وتنفذ ضربتين طائرات حربية - أرشيفية
بغداد (أ ش أ)

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أفاد بيان رسمى صادر عن خلية الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الجمعة، بأن الطائرات التركية اخترقت الأجواء العراقية ونفذت ضربتين جويتين أسفرت عن إصابة خمسة أشخاص.

وقالت خلية الإعلام الأمنى، فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز العراقية، إن الطائرات التركية اخترقت الأجواء العراقية ليلة أمس، ونفذت ضربتين جويتين، قرب مخيم للنازحين بجانب جبال مخمور شرقى مدينة الموصل، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص.

وكان وزير الدفاع التركى خلوصى أكار، أعلن فى وقت سابق اليوم، إطلاق أوسع عملية جوية ضد حزب العمال الكردستانى شمال العراق.

 


تركيا

العراق

الطائرات التركية

بغداد

الاجواء العراقية

اصابة

الاعلام الامنى

طائرات حربية

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