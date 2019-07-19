أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء يصدر قرار بإعتبار الثلاثاء أجازة رسمية لذكرى 23 يوليو

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أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء يصدر قرار بإعتبار الثلاثاء أجازة رسمية لذكرى 23 يوليوالجمعة، 19 يوليه 2019 12:00 ص
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
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