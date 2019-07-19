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أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء يصدر قرار بإعتبار الثلاثاء أجازة رسمية لذكرى 23 يوليو

الجمعة، 19 يوليه 2019 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء يصدر قرار بإعتبار الثلاثاء أجازة رسمية لذكرى 23 يوليو الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتب على عبد الرحمن

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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