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FDA توافق على علاج جديد لالتهاب المسالك البولية المعقدة

الخميس، 18 يوليه 2019 03:30 م
FDA توافق على علاج جديد لالتهاب المسالك البولية المعقدة fda هيئة الغذاء والدواء الأمريكية
كتب بيتر إبراهيم

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وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA” على عقار جديد لعلاج التهاب المسالك البولية،  يحتوى على المادة الفعالة (إيميبينيم ، سيلاستاتين وريليبكتام) ، وهو منتج دوائي مضاد للجراثيم لعلاج البالغين المصابين بالتهابات المسالك البولية المعقدة (CUTI) والتهابات معقدة داخل البطن (CIAI).

وقال "إد كوكس" مدير مكتب منتجات مضادات الميكروبات في مركز تقييم الأدوية والأبحاث، "لا تزال إدارة الأغذية والعقاقير تركز على تسهيل تطوير أدوية جديدة آمنة وفعالة مضادة للجراثيم لإعطاء المرضى المزيد من الخيارات لمكافحة الالتهابات الخطيرة".

ومن المهم أن يتم استخدام  هذا الدواء للحالات التي تكون فيها العقاقير المضادة للبكتيريا محدودة أو معدومة لعلاج عدوى المريض."

وهذا الدواء عبارة عن حقن تركيبة من ثلاثة أدوية تحتوي على إيميبينيم-سيلاستاتين، وهو مضاد حيوي سبق أن وافقت عليه إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) ، وريبيبكتام ، وهو مثبط بيتا لاكتاميز جديد.

وتم دعم تحديد فعالية هذا الدواء جزئيًا من خلال نتائج فعالية وسلامة لعلاج “CUTI” و “cIAI”.

وشملت ردود الفعل السلبية الأكثر شيوعا التى لوحظت في المرضى الذين عولجوا به،  الغثيان والاسهال والصداع والحمى وزيادة انزيمات الكبد.

 

 


FDA

التهاب المسالك

المسالك البولية

علاج التهاب المسالك البولية

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