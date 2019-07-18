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6 خطوات تحميك من التهديد والابتزاز.. تعرف عليها

الخميس، 18 يوليه 2019 09:01 ص
6 خطوات تحميك من التهديد والابتزاز.. تعرف عليها وزارة الداخلية
كتب أحمد حسنى

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يتعرض الكثير من المواطنين للعديد من عمليات التهديد والابتزاز، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ويوضح "اليوم السابع" الإجراءات التى يتم اتخاذها إذا تم التعرض لتلك الجريمة.

1- تقديم بلاغ على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية على اللينك https://moi.gov.eg .

2-  استخدام الخط الساخن (108) وهو خط مخصص للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وجرائم الإنترنت، ويعمل على مدار 24 ساعة.

3-إخطار إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بمقر وزارة الداخلية بالتجمع الخامس فى القاهرة الجديدة، بالحضور الشخصى أو الاتصال بأرقام تليفونات : 27928484 / 27926071 / 27921490 / 27921491

5- الاحتفاظ بالرسائل التى تحتوى على السب أو الإهانة أو الابتزاز، والتوجه لقسم الشرطة التابع له، وتقديم بلاغ بالواقعة وإثبات نص الرسائل بالمحضر.

6- يجب تقديم البلاغ فى خلال 3 أشهر من حصول الابتزاز طبقًا لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية.


تهديد

ابتزاز

القانون المصرى

عقوبة الابتزاز

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