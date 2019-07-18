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546 حاج يؤدون فريضة الحج لهذا العام من حجاج الجمعيات الأهلية بالغربية

الخميس، 18 يوليه 2019 03:36 م
546 حاج يؤدون فريضة الحج لهذا العام من حجاج الجمعيات الأهلية بالغربية حجاج -ارشيفية
الغربية – مصطفى عادل

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أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية،أن هناك 546 حاج من حجاج الجمعيات الأهلية بمحافظة الغربية،سيسافرون لأدلاء مناسك الحج لهذا العام، من الفائزين فى قرعة حج الجمعيات الأهلية بالمحافظة.
 
وأوضح منير أبو الخير وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه الفائزين بالحج لهذا العام تقدموا للقرعة من خلال 155جمعية أهلية على مستوى المحافظة، حيث فاز546حاج بينهم 12مشرف.
 
وأشار إلى إنه سيتم تسفير الحجاج فور الانتهاء من استخراج تذاكر الطيران والتأشيرات، على فوجين الأول فى 7اتوبيسات والثاني فى 5اتوبيسات لنقلهم إلى مطار القاهرة الدولي للسفر إلى الأراضي المقدسة.
 
 
 
 

مديريه التضامن الاجتماعى

حجاج الجمعيات الاهلية

مناسك الحج

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