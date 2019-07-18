وفاة زوجة الكاتب الراحل إبراهيم سعدة فى الساحل الشمالى

مطروح – حسن مشالى

توفيت اليوم الخميس، زوجة الكاتب الصحفى الراحل إبراهيم سعدة رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة الأخبار الأسبق، أثناء السباحة على شاطئ إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالى.

ولقيت السيدة الراحلة نادين روبن بولى وهى سويسرية الأصل، وفى عقدها السابع، مصرعها أثناء سباحتها، بعد محاولة فاشلة من أحد البحارة لإنقاذها، ليتم إخراجها ونقلها إلى مستشفى الضبعة، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة قبل ذهابها للمستشفى، وهى الآن فى طريقها إلى القاهرة.ولم يتم تحديد موعد صلاة الجنازة أو مراسم الدفن، نظرا لتواجد ابنتها نيفين، فى فرنسا حاليًا.