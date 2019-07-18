وزير بريطانى: الاتحاد الأوروبى اقترح تأجيل "بريكست" لـ 5 أعوام خلال محادثات سرية

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كشف ديفيد ليدينجتون وزير شئون مجلس الوزراء في بريطانيا، أن الاتحاد الأوروبي عرض سرًا تعليق خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست) لمدة خمسة أعوام للتوصل لاتفاق جديد.

وذكر ليدينجتون، حسبما نقلت صحيفة (الاندبندنت) البريطانية، اليوم الخميس، أن مارتن سلماير الأمين العام للمفوضية الأوروبية، قدم هذا المقترح خلال مأدبة غداء خاصة العام الماضي.

وأوضح ليدينجتون إنه قال آنذاك إن كل النواب في البرلمان البريطاني سيتقبلون نتيجة الاستفتاء سواء إن كانت مرضية بالنسبة لهم أم لا، لأهمية هذا الأمر في السياسة الديمقراطية البريطانية.

ولفتت الصحيفة إلى أن سلماير قال في وقت سابق إنه على يقين أن بريطانيا غير مستعدة لإجراء بريكست بدون اتفاق.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الأمر سيثير غضب مؤيدي "بريكست" للاشتباه في أن مسئولين كبار مثل سلميار -اليد اليمنى لرئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر- يحاولون إحباط قرار بريطانيا بمغادرة الاتفاق.