وزير الخارجية الألمانى يلتفى نظيره الروسى على هامش فعاليات "حوار بطرسبرج"

برلين (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس أهمية مواصلة الحوار مع روسيا رغم تباين وجهات النظر بشكل كبير بين البلدين إزاء العديد من القضايا، مشيرا الى أن لقاءه فى وقت لاحق اليوم مع نظيره الروسى سيرجى لافروف على هامش فعاليات "حوار بطرسبرج" يأتى فى هذا السياق.

وقال ماس للصحفيين اليوم الخميس، إن الحوار مع روسيا يظل ضروريا رغم الاختلاف الجوهرى فى وجهات النظرحيث إنه بدون موسكو لن نجيب على أسئلة ملحة تتعلق بقضايا السياسة الدولية، ولا يمكننا تحقيق سلام دائم فى أوروبا إلا إذا عملنا معًا".

وأضاف الوزير الألماني" أنه سيناقش مع نظيره الروسى قضايا مهمة تتعلق بالاتفاق النووى مع إيران، ومستقبل الحد من التسلح، والوضع فى شرق أوكرانيا".

ووصف ماس "حوار بطرسبورج" بأنه بمثابة رابط مهم بين مجتمعاتنا، خاصة فى الأوقات السياسية الصعبة، حيث يجب الحفاظ على التماسك بشكل أفضل، والسعى لإعادة بناء الثقة الشخصية التى تتضرر بالخلافات السياسية".