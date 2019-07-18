وزير البترول: مصر تعتزم تجديد عقد واردات النفط الخام من الكويت فى يناير

تعتزم وزارة البترول المصرية تجديد تعاقدها مع الكويت لتوريد كميات من النفط الخام فى يناير المقبل.
وقال وزير البترول المهندس طارق الملا، حصريا لوكالة "نوفا" الإيطالية ، على هامش تدشين التعاون بين الوزراة وميناء انتويرب البلجيكى ، إن "هناك مفاوضات جارية مع الكويت لتجديد التعاقد الذى تبلغ مدته ثلاث سنوات على أن يتم التجديد فى شهر يناير المقبل."
وتستورد مصر من الكويت نحو 2 مليون برميل من النفط الخام شهريا، تضخ فى معامل التكرير التى تعمل وزارة البترول على توسيعها، بالإضافة إلى نحو 1.2 مليون طن من المواد البترولية شهريا.
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