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وزارة الأوقاف: لأول مرة.. سفر 9 واعظات مع بعثة الحج للأراضى المقدسة

الخميس، 18 يوليه 2019 02:58 م
وزارة الأوقاف: لأول مرة.. سفر 9 واعظات مع بعثة الحج للأراضى المقدسة جانب من احتفالية توديع أول فوج من الحجاج بالصالة الموسمية بمطار القاهرة
كتب أحمد مصطفى - رحاب نبيل

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قالت وزارة الأوقاف، إنه لأول مرة تم سفر 9 واعظات من السيدات خلال موسم الحج، بالإضافة إلى تفويج 60 واعظ من الفقهاء مع بعثة الحج لتقديم النصح والإرشاد وتوعية الحجاج بالسعودية، جاء ذلك خلال احتفالية توديع أول فوج من الحجاج بالصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي قبل سفرهم إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك الحج .
 
وأعدت سلطات مطار القاهرة الدولي، بالتعاون مع الشركة الوطنية مصر للطيران، احتفالا داخل الصالة قام خلاله ثلاث وزراء ومسئولو الجهات المشاركة فى موسم الحج بتوديع أول أفواج حجاج القرعة فى إطار استعدادات الدولة للتيسير على الحجاج، وتوفير سبل الراحة لهم منذ مغادرتهم حتى عودتهم إلى وطنهم سالمين بعد أداء المناسك. 
 
ومن المقرر أن تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الخميس، جسرها الجوى لنقل الحجاج إلى الأراضى المقدسة، حيث تسير 7 رحلات جوية إلى السعودية، من مبنى الرحلات الموسمية.
 
وكانت أولى بشائر حجاج قرعة وزارة الداخلية، غادروا فجر اليوم الخميس، على متن رحلة مصر للطيران المتجهة إلى جدة لأداء مناسك الحج.
 
وتم تجهيز مخيمات بجانب مبانى الركاب تتسع لاستقبال حجاج بيت الله الحرام ومودعيهم ومجهزة بكافة الخدمات من مقاعد وإضاءة وتهوية وكافيتريا وإسعاف وخدمات طبية وأماكن للصلاة إذاعة داخلية للتوعية ومكتب استعلامات ووسائل إطفاء، وانتهت شركة الميناء من عمل لوحات إرشادية داخل صالات السفر وخارجها وعلى الطرق المؤدية للمطار وتجهيز الإذاعة الداخلية وتخصيص كاونترات لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وتشكيل مجموعات عمل من موظفى العلاقات العامة لمساعدتهم على إنهاء إجراءات سفرهم.
 
 

 


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