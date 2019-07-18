هيئة قضايا الدولة تهدى درعا للأوقاف لجهودها فى الدعوة وخدمة المجتمع

أهدى المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة درع الهيئة لوزارة الأوقاف لجهودها الدعوية وفى خدمة المجتمع، خلال لقاء بوزارة الأوقاف لمناقشة الأمور المشتركة بين الهيئة والوزارة، وشمل عمل المستشارين بهيئة قضايا الدولة على تعاونهم البناء مع الوزارة.

ويتعاون الجانبان فى إطلاق مشروعات بحثية وتنموية وخدمية مشتركة من خلال وقف المستشار الفنجى، ويشار إلى أن مسابقة المستشار محمد شوقى الفنجرى، ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة سنوياً من خلال الوقف الخيري للمستشار الفنجرى منذ عام 2005 لبحث قضايا تنموية محددة، وتمنح جوائزها من عائد الوقف الخيرى، وتهدف المسايقة إلى تشجيع البحوث النظرية والتطبيقية في مجالات تنموية، كالتعليم، والصحة، والبطالة، والمياه، والطاقة، وتطوير العشوائيات، وغيرها، حيث أنها مسابقة بحثية متاحة لجميع الباحثين بمصر من مختلف الأعمار والجهات.

وتتلقى اللجنة العليا لمسابقة وقف الفنجرى، البحوث سنويا فى نهاية شهر أغسطس، وهى متاحة لجميع الشباب الباحثين فى الجامعات والمؤسسات.