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هيئة الطرق: انتهاء تنفيذ طريق بنها - المنصورة أكتوبر المقبل

الخميس، 18 يوليه 2019 03:45 م
هيئة الطرق: انتهاء تنفيذ طريق بنها - المنصورة أكتوبر المقبل صيانة الطرق - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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أكدت هيئة الطرق والكبارى أنه سيتم الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق بنها /المنصورة الممتد بطول 73 كم اكتوبر المقبل، وسيتم تشغيل الاتجاه القادم من القاهرة إلى المنصورة تجريبيا بكبارى كفر شكر وصهرجت وبشلا قبل عيد الأضحى المبارك تيسيرا على المواطنين.

وأضافت وزارة النقل أن مشروع تطوير طريق بنها / المنصورة يعد استكمالا لرفع كفاءة محاور الطرق الرئيسية بين محافظات الدلتا  ويشمل رفع كفاءة وصيانة  الطريق الحالى، وأعمال تامين سلامة المرور وتشمل تطوير الدورانات للخلف، وإنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى والأجناب.

وأشارت هيئة الطرق والكبارى أن الكبارى التي يتم إنشائها وتنفيذها ستساهم في القضاء على الاختناقات المرورية عند المدن الواقعة مباشرة على هذا الطريق الحيوي مضيفة ان المشروع سيخدم حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا ويربط العديد من المراكز والمدن الواقعة على امتداد مساره.
 


الطرق والكبارى

طريق المنصورة

طريق بنها المنصورة

الطرق

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