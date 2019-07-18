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هانى شاكر يفتتح مقر نقابة الموسيقيين بالشرقية الأحد

الخميس، 18 يوليه 2019 03:00 ص
هانى شاكر يفتتح مقر نقابة الموسيقيين بالشرقية الأحد الفنان هانى شاكر
الشرقية- فتحية الديب

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قال خالد بيومى، نقيب الموسيقين بمحافظة الشرقية، إنه سوف يتم إفتتاح مقر النقابة الجديد، الكائن ببرج الحريرى بشارع البوستة بمدينة الزقازيٌق، يوم الأحد القادم، فى الثانية عشرة ظهرا.

وأضاف: فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقين، سوف يفتتح المقر، بحضور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وأشرف ذكى نقيب المهن التمثلية ورئيس إكاديمية الفنون، والفنانة نادية مصطفى، بنت محافظة الشرقية، والمايسترو حمادة أبو اليزيد، ورضا رجب وكيل أول النقابة وعميد معهد الموسيقا العربية السابق، والموسيقار حسن فكرى، والمايسترو الكبير أحمد رمضان، سكرتير  عام النقابة، وعلاء سلامة عضو مجلس النقابة.

وأوضح "بيومي" أن من المقرر الفترة القادمة إنشاء معهد العندليب داخل النقابة، لتعليم الجيل الجديد الفن الجميل.

 


الشرقية

نقيب الموسقيين

خالد بيومي

هاني شاكر

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