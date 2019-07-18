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نقابة الصحفيين تحصل على 60 تأشيرة حج فردى من السفارة السعودية

الخميس، 18 يوليه 2019 08:08 م
نقابة الصحفيين تحصل على 60 تأشيرة حج فردى من السفارة السعودية حسين الزناتى وكيل لجنة النشاط بنقابة الصحفيين
كتب محمد السيد

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قال حسين الزناتى وكيل لجنة النشاط  بنقابة الصحفيين، إن السفارة السعودية منحت النقابة 60 تأشيرة مجانية، وذلك بعد خفض نسبة ما تحصل عليه السفارة من تأشيرات لهذا العام عن السنوات السابقة وتخفيضها على جميع الجهات الأخرى.
 
وأضاف الزناتى فى تصريحات له أن السلطات السعودية وضعت قواعد جديدة للحصول على  تأشيرات الحج الفردية مختلفة عن السنوات الماضية، وأن النقابة تقوم بمتابعتها بالتواصل مع الزملاء للحصول على التأشيرات. 
 
وأشار إلى أنه سيتم إختيار الزملاء بترتيب الأسماء التى فازت بالقرعة العلنية التى أجريت فى يوم الخميس 30 مايو الماضى وأنه فى حالة إعتذار أي زميل أو عدم تسليمه جواز سفره للنقابة سيتم تصعيد الزملاء من الكشف وفقا لترتيبه فى نتيجة القرعة.
 
وتابع الزناتى: "على الزملاء الذين فازوا بتأشيرات الحج الممنوحة من السفارة تسليم أصل جواز السفر وصورة شخصية بخلفية بيضاء للنقابة بعد غد السبت الموافق 20 يوليو، فى أولى خطوات الإجراءات للحصول عليها ويعتبر الزميل متنازلاً عن فرصته فى حالة عدم تقديمهما حتى يوم الأحد نظراً لضيق الوقت". 
 
وأكد الزناتى على أنه رغم التعليمات التى كانت قد صدرت بتخصيص التأشيرات للصحفيين فقط نجح نقيب الصحفيين ضياء رشوان  فى الحصول على إمكانية تنازل الزميل الصحفى للتأشيرة للأب أو الأم فقط، بعد تواصله مع السفير السعودي أسامة نقلى. 
 
وعن خطوات وشروط  الحصول على تأشيرة الحج، أشار الزناتى إلى أن المطلوب من كل زميل هو جواز سفر إلكترونى صالح لمدة (6 أشهر على الأقل) غير مثقوب فى الصفحة الرئيسية وصورة شخصية بخلفية بيضاء مقاس (3×4) وشهادة تطعيمات الحج من مكتب الصحة و إدخال بيانات جوازات السفر على النت ويقوم بها مندوب النقابة، ثم تقوم النقابة بتسليم كشف بالأسماء وصور جوازات السفر وأرقام طلبات الحج للسفارة، وبعد إعتماد السفارة للأسماء يتم سداد مايعادل (2500ريال سعودى) تشمل خدمات المطوف فقط وذلك بمقر شركة طيران ناس وعنوانها (3 شارع ابن كثير (سويس تاور) كورنيش النيل – الدقى –الجيزة).

السفارة السعودية

نقابة الصحفيين

حسين الزناتى

الصحفيين

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