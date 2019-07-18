نشاط فى حركة السفن والبضائع والشاحنات بميناء الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية،أن الميناء يشهد نشاطا في حركة العمل اليوم الخميس،حيث تواجد بالميناء 129 سفينة ، تراكى علي الأرصفة 37 سفينة جاري تفريغهم ، منهم السفينة "جودي الأرمر" قادمة من روسيا وعلي متنها 28 ألف طن قمح ، والسفينة "واجد" قادمة من روسيا وعلي متنها 30 ألف طن قمح ، والسفينة "شاندونج فود" قادمة من أوكرانيا وعلي متنها 68 ألف طن فول صويا ، والسفينة "لاكي ليدي" قادمة من فرنساو علي متنها 30 آلاف طن صويا، والسفينة "ميدي ايجو" قادمة من روسيا وعلي متنها 43 ألف طن ذرة.

وأضاف فى بيان اليوم أنه تم تفريغ شحنة فحم تزن 54 ألف طن قادمة من فرنسا علي متن السفينة "سباي اوريون" ، وشحنة جازولين تزن 31 ألف طن قادمة من إيطاليا علي متن السفينة "ليسكانيرا إم" وتواجد بالمخطاف الخارجي 27 سفينة ، وعلي المخطاف الداخلي 11 سفينة .

وأشار إلى أن الميناء شهد نشاطا في حركة القطارات والشاحنات ، حيث خرج من ميناء الإسكندرية قطار سكة حديد محمل ب 1500 طن قمح متجهة إلي المطاحن في شبرا ، وخرج من ميناء الدخيلة قطار عليه شحنة فحم تزن 1000 طن متجه الي التبين ، كما تم دخول وخروج 10872 شاحنة عامة من والي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ، وبلغ مخزون الغلال بالميناء 942 ألف طن منهم 195 ألف طن قمح .

ووجه اللواء بحري مدحت عطيه رئيس هيئة الميناء الإدارات المختصة للتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل كافة الإجراءات وتذليل العقبات لضمان دخول وخروج الشاحنات والسفن والبضائع من والي الميناء بشكل آمن .