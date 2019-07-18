موقع الكترونى مزود بـ"GPS" لتعريف الحجاج عناوين عيادات البعثة الطبية

كتب وليد عبد السلام

أطلقت وزارة الصحة موقع الكترونى "www.mohphaj.eg" لتقديم كافة المعلومات الخاصة بالخدمات الصحية التي تقدمها البعثة الطبية المصرية للحجاج، فضلاً عن دعمها الموقع بخريطة إلكترونية "GPS" توضح توزيع العيادات الطبية المصرية بالسعودية، تيسيراً وتسهيلاً على الحاج لمعرفة أقرب عيادة لمقر إقامته.

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه تم تزويد الموقع بكافة المواد التوعوية الصحية متضمنا أرقام تليفونات العيادات بمكة والمدينة المنورة ، فى إطار حرص الوزارة على مواكبة التكنولوجيا، فقد تم توفير خدمة التواصل من خلال التطبيقات الإلكترونية "واتس آب" بواسطة الموقع مباشرةً، مشيرةً إلى أنه سيتم استخدام هذا التطبيق لإرسال رسائل صحية توعوية للحجاج المصريين، تساعدهم في أداء مناسك الحج في يسر وسهولة.