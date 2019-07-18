سوبر كورة
Ads
الخميس، 18 يوليه 2019 07:47 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

موقع الكترونى مزود بـ"GPS" لتعريف الحجاج عناوين عيادات البعثة الطبية

الخميس، 18 يوليه 2019 06:28 م
موقع الكترونى مزود بـ"GPS" لتعريف الحجاج عناوين عيادات البعثة الطبية الحجاج يغادرون إلى الأراضى السعودية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أطلقت وزارة الصحة موقع الكترونى "www.mohphaj.eg" لتقديم كافة المعلومات الخاصة بالخدمات الصحية التي تقدمها البعثة الطبية المصرية للحجاج، فضلاً عن دعمها الموقع  بخريطة إلكترونية "GPS" توضح توزيع العيادات الطبية المصرية بالسعودية، تيسيراً وتسهيلاً على الحاج لمعرفة أقرب عيادة لمقر إقامته.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان إنه تم تزويد الموقع بكافة المواد التوعوية الصحية متضمنا أرقام تليفونات العيادات بمكة والمدينة المنورة ، فى إطار حرص الوزارة  على مواكبة التكنولوجيا، فقد تم توفير خدمة التواصل من خلال التطبيقات الإلكترونية "واتس آب" بواسطة الموقع مباشرةً، مشيرةً إلى أنه سيتم استخدام هذا التطبيق لإرسال رسائل صحية توعوية للحجاج المصريين، تساعدهم في أداء مناسك الحج في يسر وسهولة.
 
 

الصحة

موقع الكترونى للحج

واتس اب

السعودية

الحجاج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس بعثة الحج: آخر رحلة للمصريين للأراضى المقدسة 5 أغسطس المقبل

الخميس، 18 يوليه 2019 05:26 م

فيديو.. الإفتاء توضح حكم الحج بأرباح شهادات البنوك.. تعرف عليه

الخميس، 18 يوليه 2019 05:15 م

وزير الأوقاف اليمنى: نثمن دور السعودية فى تذليل الصعاب أمام الحجاج اليمنيين

الخميس، 18 يوليه 2019 05:11 م

هدايا خاصة.. السعودية توفر مليون شريحة اتصال وإنترنت مجانى للحجاج

الخميس، 18 يوليه 2019 05:03 م

سفير البحرين فى السعودية: محاولات قطر لتسييس الحج مخططات خبيثة ومكشوفة

الخميس، 18 يوليه 2019 04:52 م

فيديو.. أكبر حاجة مصرية فى بعثة الحج: زيارة بيت الله الحرام حلم طال انتظاره

الخميس، 18 يوليه 2019 04:21 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الكاف: مصر والرئيس السيسي قدما نموذجا رائعا فى تنظيم أمم أفريقيا

رئيس الكاف: مصر والرئيس السيسي قدما نموذجا رائعا فى تنظيم أمم أفريقيا

توقعات بإيرادات تصل لـ200 مليون دولار فى الافتتاحية فيلم The Lion King

توقعات بإيرادات تصل لـ200 مليون دولار فى الافتتاحية فيلم The Lion King

الكاف يختار الغردقة لاستضافة حفل جوائز الأفضل فى أفريقيا لعام 2019

الكاف يختار الغردقة لاستضافة حفل جوائز الأفضل فى أفريقيا لعام 2019

جمال بلماضى يوضح ماذا يقصد بتصريحاته عن الجماهير المصرية

جمال بلماضى يوضح ماذا يقصد بتصريحاته عن الجماهير المصرية

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة فى نهائى أمم أفريقيا

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة فى نهائى أمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف حقيقة انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالى

سوبر كورة يكشف حقيقة انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالى

لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة