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مقررة أممية: عقوبات واشنطن ضد جنرالات ميانمار غير كافية

الخميس، 18 يوليه 2019 02:32 م
مقررة أممية: عقوبات واشنطن ضد جنرالات ميانمار غير كافية الروهينجا ـ صورة أرشيفية
ناى بى داو (أ ش أ)

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قالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان فى ميانمار يانجى لى، اليوم الخميس، إن ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية لم يكن كافيًا وذلك فيما يتعلق بفرضها عقوبات على أربعة من جنرالات الجيش على خلفية الانتهاكات ضد مسلمى الروهينجا.

وتابعت يانغى لى -حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية- إن قرار حظر دخول البلاد الذى فرضته واشنطن على قائد الجيش وثلاثة من كبار الضباط لم يكن ملائمًا، مضيفة أنه يجب تجميد ممتلكاتهم وممتلكات أسرهم وأن تشمل العقوبات أيضًا جنرالين اثنين أعلنت عنهما مهمة تقصى الحقائق الأممية.

وكانت واشنطن أعلنت أمس الثلاثاء أن الجنرالات الأربعة مسؤولون عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما فيها القتل خارج إطار القانون خلال حملة تطهير عرقى ضد أقلية الروهينجا المسلمة بولاية راخين.

ويواجه جيش ميانمار اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع ضد مسلمى الروهينجا بمدينة راخين ما دفع نحو 700 ألف منهم للفرار من البلاد منذ أغسطس 2017.

 


الروهينجا

ميانمار

الامم المتحده

الجيش فى ميانمار

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