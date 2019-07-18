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مقتل 3 جنود فرنسيين خلال عملية لمكافحة التعدين غير المشروع فى جويانا

الخميس، 18 يوليه 2019 10:46 ص
مقتل 3 جنود فرنسيين خلال عملية لمكافحة التعدين غير المشروع فى جويانا جنود فرنسيين - صورة أرشيفية
(رويترز)

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قالت وزارة الدفاع الفرنسية اليوم الخميس، إن ثلاثة جنود فرنسيين لقوا حتفهم بسبب أبخرة سامة خلال عملية استهدفت التنقيب غير المشروع عن الذهب في جويانا الفرنسية.

وقالت الوزارة إن الجنود كانوا يستعدون لوضع عبوات ناسفة لتدمير منشآت تحت الأرض يستخدمها عمال المنجم عندما تعرض ثمانية منهم للتسمم بسبب تصاعد أبخرة سامة من أسفل أحد الدهاليز.

وأضافت أن خمسة جنود آخرين نقلوا جوا ولا يزال أحدهم في حالة خطيرة.

وذكرت صحيفتان في جويانا أن الحادث وقع بعد ظهر أمس الأربعاء في موقع غير قانوني في منطقة ماريباسولا في جنوب جويانا بالقرب من الحدود مع سورينام والبرازيل.

ونشرت فرنسا مئات الجنود في المنطقة لمكافحة التعدين غير القانوني.

 


وزارة الدفاع الفرنسية

جنود فرنسيين

ابخرة سامة

جويانا

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