مصرع طفل صدمته سيارة ميكروباص بالطريق الزراعى وإصابة آخر بتسمم بمدينة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

لقى طفل مصرعه في حادث إصطدام سيارة ميكروباص به خلال عبوره طريق مصر أسوان الزراعى، وأصيب طفل آخر بحالة تسمم لدى تناوله فاكهة مسممة ونقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت باستقبال مستشفى إسنا المركزى جثمان الطفل "خالد.ف.أ" إثر إصطدام سيارة ميكروباص بيضاء اللون تحمل أرقام "8923 ص و ط ا" به خلال عبور طريق مصر أسوان الزراعي أمام قرية الهنادى التابع لمجلى قروى الدير، وتم ضبط السائق "خ.ر.م" مقيم بمدينة كوم أمبوا وجاري التحقيق معه، وانتقل لموقع الحادث جمال عبد المحسن رئيس غرفة العمليات بمدينة إسنا لمتابعة الواقعة.

كما استقبلت مستشفي إسنا المركزى الطفل "محمد.س.م" مقيم بقرية المعلا التابعة لمجلس قروي الشغب، مصاباً بإسهال وقيئ شديد إثر تناوله فاكهة "جوافة" متعفنة أدت لإصابته بحالة تسمم، وتم حجزه داخل قسم الباطنة لتلقى العلاج والفحوصات الطبية اللازم، فتم تحرير محضر لكل واقعة وتولت النيابة التحقيق.