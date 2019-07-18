مصرع شخص وإصابة 5 فى مشاجرة لخلاف على بناء شرفه منزل بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

لقى شخص مصرعه، وأصيب 5 اخرين فى مشاجرة بقرية وحييش التابعة لدائرة مركز مطوبس بمحافظة كفرالشيخ، لخلاف بين عائلتين على بناء شرفة لمنزل، تم نقل جثة المتوفى لمشرحة مستشفى مطوبس المركزى، ونقل المصابين للمستشفيات، لتلقى العلاج لازم .

تلقى اللواء فريد مصطفى،مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية وحييش نتج عنها مصرع شخص، وأصيب 5 أخرين بإصابات متفرقة .

انتقل الرائد فؤاد الفقى، رئيس مباحث مركز مطوبس، ومعاونيه لموقع الجريمة، وتبين نشوب مشاجرة بين عائلتى، أثناء بناء السيد محمد عبد العزيز 80 سنة، فلاح شرفة لمنزله، فاعترضه كلا من "ش.ك.ا"55سنة، وأنجاله الـ5، وتعدوا عليه مما أدى لمصرعه، كما أصيب أبنائه أحمد 47 سنة، بجرح قطعى فى الرأس والزراع الأيسر وتم تحويله لمستشفى بالإسكندرية، وعبد العزيز 50 سنة، فلاح مصاب بجرح نافذ في البطن وجرح قطعي بالرأس وتم تحويله لمستشفي الإسكندرية والسيد 37 سنة، مدرس، مصاب بجرح فى الكتف وزوجة نجله "إسراء .ب.ا"35سنة، مصابة بجرح نافذ بالبطن ،والسيد .م.م "18سنة طالب.

وتمكنت مباحث مطوبس من القاء القبض على المتهمين، اتعرفوا بارتكابهم الواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة.