مصرع سيدة وإصابة شخصين فى حادث تصادم على طريق بورسعيد / دمياط

بورسعيد محمد فرج

لقيت منذ قليل، سيدة تناهز الستين من عمرها مصرعها فى حادث تصادم سيارة ملاكى بمقطورة على طريق بوسعيد /دمياط الدولى الساحلى، وتم تحرير المحضر اللازم وإتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

وأسفر الخادث إصابة كل من: هشام عبد الباسط محمد 47 سنه اشتباة ما بعد الإرتجاج وداليا كرم أبوسته 48 سنه إشتباه مابعد الإرتجاج وجروح متفرقة بالجسم وجارى تقديم الإسعافات الأولية بمستشفى المبرة لحين تماثلهم للشفاء والتحفظ على الجثة بمستشفى الحميات .

وتم تحرير المحضر اللازم وإتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .