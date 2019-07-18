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مصرع حداد على يد صديقه بسبب "كوب شاى" بالغربية

الخميس، 18 يوليه 2019 05:46 ص
مصرع حداد على يد صديقه بسبب "كوب شاى" بالغربية جثة - ارشيفية
الغربية عادل ضرة

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لقى شاب مصرعه بعد تلقيه عدة طعنات نافذة بالبطن أودت بحياته بسبب الخلاف على كوب شاى بمدينة بسيون بمحافظة الغربية.

وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من العميد محمود كشك مأمور مركز بسيون بنشوب مشاجرة بين عدد من الشباب على إحدى المقاهى بمنطقة الخطيب، وتم ضبط طرفى المشاجرة والتعهد عيهم بعدم التعرض لبعضهم البعض وعقب خروجهم من المركز.

وقام "ط. ق ' و' ك. ص بالتعدى بالضرب على المجنى علية "أحمد ش" مستخدما أسلحة بيضاء وطعنه عدة طعنات نافذة وقع على إثرها غارقا فى دمائه تم نقله إلى مستشفى طنطا الجامعى لتلقى العلاج إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

 

وتم على الفور تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة قادة اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية ضمت ضباط مباحث المركز كشفت التحريات نشوب مشاجرة بين الطرفين بسبب قيام كل طرف بإلقاء الشاى على الطرف الأخر نشب على إثرها مشاجرة بين الطرفين تم اصطحابهم للمركز وأخذ التعهد على الطرفين، إلا أن الطرف الأول المتهمان بيتا النية للاعتداء على المجنى علية وقاما بطعنة عدة طعنات نافذة أودت بحياته تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وندب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن الجثة.

 

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق بعد انتداب الطب الشرعى للمعاينة واستخراج تصريح الدفن.


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