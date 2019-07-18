مسئول روسى: موسكو مستعدة دائما لأية مفاوضات مباشرة مع جورجيا

موسكو (أ ش أ)

قال نائب وزير الخارجية الروسى جريجورى كاراسين، إن موسكو قررت عدم التخلى عن إمكانية إلغاء قيود التأشيرات لمواطنى جورجيا، موضحًا أن بلاده مستعدة دائمًا لأية مفاوضات مباشرة، بما فى ذلك على مستوى القمة لكن لسوء الحظ، ليس هناك أى استعداد جاد من الجانب الجورجى لهذا.

وأضاف كاراسين - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس "أنه لكى يحدث ذلك، يجب على جورجيا القيام ببعض الإجراءات وإظهار اهتمامها بتحسين العلاقات الروسية الجورجية، حيث أن مسألة إلغاء نظام التأشيرات مع جورجيا لا تزال فى مجال رؤية القيادة السياسية لروسيا " .

وأوضح أن الأحداث الأخيرة كشفت أن طموح السياسيين الجورجيين - ناهيك عن المتطرفين - هو التركيز طوال الوقت على المشكلات التى تفصلنا، وإذا ما تغير هذا الأمر فبإمكاننا المضى قدما والتحضير لاجتماعات على أى مستوى.

وكانت العاصمة الجورجية قد اشتعلت الشهر الماضى بشعارات معادية لروسيا، مما اضطر الرئيس بوتين لتوقيع مرسوم يحظر الرحلات الجوية إلى هذا البلد، وأوضحت موسكو أن هذا القرار نابع من القلق على سلامة مواطنيها، ومع ذلك أكد كاراسين أن هذا الحظر مؤقت، وأنه على جورجيا أن تستوفى 3 شروط لإلغائه .