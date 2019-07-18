مسئول أوكرانى: فرض رسوم على استيراد الديزل من روسيا ردا على توسيع العقوبات

كييف (أ ش أ)

قال ممثل الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى فى مجلس الوزراء اندريه جيروس، إن حكومة البلاد فرضت رسومًا خاصة على استيراد وقود الديزل والغاز المسال من روسيا.

وأضاف المسؤول - وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس - أن مجلس الوزراء تبنى هذا القرار، ردًا على توسيع العقوبات الاقتصادية الروسية، موضحًا أن هذا الإجراء لن يؤثر على أسعار التجزئة فى محطات الوقود فى البلاد.

وكانت الحكومة الروسية قد فرضت، فى يونيو الماضي، قيودًا صارمة على توريد الوقود إلى أوكرانيا بينها (البنزين - الديزل - البروبان - البوتان - الفحم) وأنواع أخرى؛ ردًا على توسيعها المستمر للعقوبات ضد روسيا.