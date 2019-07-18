مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة يبدأ استعدادات تتفيذ الخطة التدريبية الجديدة

ينظم مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة ورشة عمل تبدأ السبت المقبل، وتستمر لمدة أسبوع، لبحث إجراءات تنفيذ الخطة التدريبية للعام المالى 2019/2020 بالتنسيق بين الوزارة وممثلى أعضاء منظومة التدريب بالمحافظات والمدربين أصحاب الحقائب التدريبية الجديدة التى سيتم تقديمها فى مركز سقارة لأول مرة تلبية لاحتياجات المحافظات وقطاعات الوزارة.

وأكدت الوزارة أن ورشة العمل تهدف إلى وضع آليات وإجراءات تنفيذ خطة تدريب مركز سقارة للعام المالي الحالي ومراجعة وإقرار الدورات المدرجة بها بشكل نهائى، وتطوير منظومة التنسيق والتواصل والتعاون بين مركز سقارة والمحافظات فيما يخص التدريب وتنفيذ الخطة التدريبية الجديدة، كما تهدف الورشة إلى تطوير بيئة العمل التدريبية بمركز تدريب سقارة لزيارة معدلات رضا المتدربين وتحقيق أهداف الوزارة لتنمية قدرات العاملين بالمحافظات ورفع مهاراتهم العملية بما ينعكس علي تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم توجيه الدعوة لحضور ورشة العمل إلى أصحاب الحقائب التدريبية الجديدة المضافة للخطة والحقائب المطلوب دراسة إضافتها للخطة وبعض خريجي دورات سقارة ذات الأهمية العالية TOT وقادة المستقبل بالإضافة إلى بعض خريجي ماجستير إدارة الأعمال من الجامعة الفرنسية اسلسكا ودورات البرنامج الرئاسي وممثلين عن بعض الفئات ذات الصلة بمنظومة التدريب وبناء القدرات بالمحافظات مثل مديري الموارد البشرية ومديري ومسئولي التدريب ومديري مراكز التدريب ومديرى مراكز المعلومات ومدير وحدات المتغيرات المكانية ومسئولي متابعة المراكز التكنولوجية "إضافة إلي ممثلي وزارة التخطيط " الأمانة الفنية للجنة الإصلاح الإدارى واللجان الفرعية المنبثقة منها ذات الصلة ومشروع تطوير خدمات المحليات والمراكز التكنولوجية بالمحافظات " وممثلين عن كل قطاعات العمل بوزارة التنمية المحلية ومركز تدريب سقارة وفريق تنظيم وتوثيق الورشة وذلك لعرض كافة الآراء فى مختلف التخصصات لتنمية التفكير الابتكارى فى مجال تدريب العاملين بالمحليات.