مدير الشئون الإدارية بالداخلية: 80 ألف مصرى يؤدون الحج هذا العام

كتب محمود عبد الراضي

قال اللواء حسام طلعت مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية إن حصة مصر هذا العام من الحجاج تقترب من 80 ألف حاج.

وأضاف مدير الشئون الإدارية فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن حجاج القرعة يتمتعون بعدة مميزات أبرزها الإقامة فى أماكن قريبة من الحرم المكى والمدنى.

وأردف طلعت، أنه تم تخصيص أماكن للحصول على صكوك الأضحية بمقر إقامة الحجاج، فضلا عن توفير منظومة صحية جيدة ووجود وعاظ لشرح المناسك للحجاج.

واتخذت شركة مصر للطيران، كافة الترتيبات المطلوبة للتيسير على ضيوف الرحمن خلال رحلتهم إلى الأراضى المقدسة فى مرحلتى الذهاب والعودة، بما يعينهم على أداء فريضتهم بكل يسر وسهولة وقد تم اعداد كافة الإجراءات اللازمة لخدمة حجاج دولتى فلسطين ومالى المتعاقدة علي نقلهم مصرللطيران بجانب الحجاج المصريين من منطلق الدور الريادى الإفريقى.

وتقلع أولى رحلات الحج من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولى إلى كلُ من جدة والمدينة وذلك اعتبارًا، من اليوم الخميس، على أن تكون أخر رحلة فى مرحلة الذهاب يوم 5 أغسطس القادم، وستبدأ مرحلة عودة حجاج بيت الله يوم 14 أغسطس القادم.

ووجهت مصر للطيران الحجاج بضرورة الالتزام بعدم اصطحاب الأجولة القماشية والزكائب، وأنه يُسمح للحاج فقط بحمل حقيبتين لا يزيد وزن كل منها عن 23 كجم.. كما يُسمح بنقل عبوة مياه زمزم الرسمية "سقيا زمزم" على أن تكون محكمة الغلق، ولا تزيد عن 5 لترات.

وناشدت الشركة من عملائها حجاج بيت الله الحرام التعاون مع موظفى مصر للطيران والسلطات السعودية بمطارى جدة والمدينة المنورة لسرعة إنهاء الإجراءات واتباع التعليمات من أجل راحتهم.