محافظ بنى سويف: تحرير 89 عقدا من إجمالى 7119 طلبا لتقنين الأراضى

بنى سويف أيمن لطفى

قال المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف إن اللجنة العليا للبت فى طلبات تقنين الأراضى بديوان عام المحافظة وافقت على 333 طلب تقنين لأراضى الدولة، علاوة على تحرير 89 عقدا ابتدائيا، للمواطنين، بواقع 77 عقدا أراضى "مبانى" على مساحة 11 ألف و291 متراً، و12عقدا زراعيا على مساحة 36 ألف 987 فدان.

وأكد عبدالجابر على أن اللجنة فحصت 7119 طلبا للمواطنين بواقع: 1457 "زراعة "و5662 "مباني"، علاوة على النظر فى عدد من التظلمات وإحالة عدد من الطلبات إلى جهات الولاية للدراسة، مشيراً إلى توجيهاته ومتابعته المباشرة لإجراءات اللجنة، لضمان عملها فى الفحص والمعاينة والتسعير والبت، بشكل متكامل ومتواز فضلا عن المعاينة بشكل منتظم وحسب برنامج محدد.

وأوضح محافظ بنى سويف أن تقنين أراضى الدولة من الملفات التى توليها المحافظة اهتماما كبيراً، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية التى تنفذها الحكومة للحفاظ على أراضى الدولة واسترداد حق الشعب فيها.