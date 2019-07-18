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محافظ الوادى الجديد: 20 منحة دراسية بالجامعات الأجنبية للطلاب المتميزين

الخميس، 18 يوليه 2019 12:35 م
محافظ الوادى الجديد: 20 منحة دراسية بالجامعات الأجنبية للطلاب المتميزين اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد عن توفير 20 منحة دراسية بالجامعات الأجنبية لأبناء المحافظة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة.

 

وأوضح الزملوط، أن المنح تشمل 10 منح لكلية الهندسة بالجامعة المصرية اليابانية و10 منح بالتخصصات المختلفة بالجامعة البريطانية، وذلك لأبناء المحافظة من الشعبة العلمية لتوفير كوادر مؤهلة تخدم أهداف التنمية الشاملة بالمحافظة وتعمل علي سد العجز فى أعداد الأطباء وتقديم خدمات طبية متميزة، مشيراً إلى أن التقديم للمنح يتم من خلال المراكز التكنولوجية بمراكز المدن.

 

وفي سياق متصل أكد الزملوط، أنه تم التنسيق مع جامعة الوادى الجديد لعقد دورات تدريبية مجانية لرفع مستوي اللغة الإنجليزية لدي الراغبين فى التقديم للمنح، لزيادة فرص قبولهم فى اختبارات القبول، وذلك لمدة 10 أيام للدورة الواحدة.


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اللواء محمد الزملوط

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