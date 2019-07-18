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محافظ الدقهلية: 109 محاضر لمحلات عامة وصناعية وتجارية مخالفة

الخميس، 18 يوليه 2019 12:55 م
محافظ الدقهلية: 109 محاضر لمحلات عامة وصناعية وتجارية مخالفة الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية
الدقهلية - سارة الباز

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أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية عن تحرير 109 محاضر خلال شهر يونيو الماضي لمحلات عامة تجارية وصناعية لمخالفتها القوانين والقواعد المنظمة والمتعلقة بتوفير اشتراطات الرخص الصادرة لها. 
 
وأوضح محافظ الدقهلية أن تلك المنشآت قامت بمخالفة أحكام قانون العمل فيما يتعلق بأحكام واشتراطات الرخص الصادرة لها والتى من الواجب توافرها حرصا على حقوق الدولة والعمال وأصحاب الأعمال.
 
وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت المختلفة والتأكد من التزامها بالقوانين والقواعد المنظمة واللوائح المعتمدة خاصة فيما يتعلق باشتراطات الرخص الصادرة لها.
 
ومن جانبه أعلن احمد القللى، مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية أنه قامت حملة بالمرور والتفتيش على 564 منشأة، وأسفرت عن تحرير عدد من المحاضر ، وذلك فى نطاق المناطق الست التابعة للمديرية فى المنصورة وطلخا والمنزلة والسنبلاوين ودكرنس وميت غمر .
 

القوى العاملة

الدقهلية

شاروبيم

مخالفات

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